Kerlink : chiffre d'affaires en repli de 31% sur 9 mois

(Boursier.com) — Kerlink a vu son chiffre d'affaires du 3ème trimestre 2023 s'élever à 2,3 ME contre 2,9 ME au 3ème trimestre 2022, soit un recul de 21%. Les ventes sur 9 mois atteignent 8,9 ME contre 12,9 ME au 30 septembre 2022, soit une baisse de 31%. Le chiffre d'affaires à fin septembre 2023 réalisé sur le coeur de métier IoT est globalement stable (-2%).

Kerlink annonce que ses nouvelles offres commerciales bénéficient d'un accueil très favorable de la part des professionnels de l'écosystème IoT, ce qui devrait contribuer à faire du 4ème trimestre celui affichant le meilleur niveau d'activité de l'exercice.