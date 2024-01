Kerlink : chiffre d'affaires annuel en baisse de 27%

(Boursier.com) — Kerlink , spécialiste des réseaux et solutions dédiés à l'Internet des Objets, a vu son chiffre d'affaires du 4ème trimestre 2023 s'élever à 4,8 ME contre près de 6 ME au 4ème trimestre 2022, soit un recul de presque 20%. Le chiffre d'affaires annuel recule de 27% à 13,7 ME.

Au 31 décembre 2023, les ventes, réalisées uniquement sur le coeur de métier IoT, sont en recul de 27% contre -34% à la fin du 1er semestre 2023.

Kerlink rappelle avoir conclu un accord avec l'ensemble de ses partenaires bancaires portant sur la restructuration de ses dettes financières. Ce rééchelonnement de la dette se traduit dans sa trésorerie, laquelle s'élevait à près de 4 ME à fin décembre 2023 contre 3,8 ME à l'issue du 1er semestre 2023.

En 2024, le groupe entend se concentrer prioritairement sur la hausse de son niveau d'activité et sur la progression de ses résultats.