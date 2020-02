Kerlink boucle l'acquisition de Wyres

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Kerlink annonce l'acquisition par anticipation du solde du capital de la société Wyres. Kerlink avait déjà annoncé, en janvier 2019, la prise de participation de 51% du capital de la société par actions simplifiée Wyres, spécialisée dans la localisation d'objets à l'intérieur des bâtiments et proposant des solutions complètes combinant balises, tags et interface applicative. Le groupe a donc décidé d'acquérir par anticipation le solde du capital pour détenir 100% de cette société. Wyres a déjà réduit ses effectifs et comptera, d'ici fin avril 2020, 3 collaborateurs.

Cette acquisition permet à Kerlink de consolider son offre commerciale à destination des acteurs privés en proposant une offre ciblée de tracking à l'intérieur des bâtiments, enrichissant les solutions de localisation réseau LoRaWAN existantes et offrant dès lors une solution complète clé en main de localisation continue indoor / outdoor. Vecteur d'accélération commerciale pour adresser des marchés prioritaires comme l'industrie, la production manufacturière, le transport et la logistique mais aussi la gestion d'équipements et de matériels sur des sites tels que les aéroports, les ports, les hôpitaux ou encore les hôtels, cette offre constitue un axe important pour Kerlink.

L'acquisition par anticipation, le 20 février et après résiliation du pacte d'associés signé en janvier 2019, du solde des actions Wyres détenu par les fondateurs et leurs investisseurs s'est faite pour un montant total de 80 KE. Simultanément, les investisseurs ont cédé à Kerlink leur compte courant d'associé, d'un montant de 350 KE. Kerlink détient depuis 100% du capital de la société Wyres.