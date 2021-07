Kerlink : au 30 juin, le chiffre d'affaires s'élève à 7,6 ME

(Boursier.com) — Kerlink publie aujourd'hui le chiffre d'affaires du premier semestre de son exercice 2021. Au 30 juin, le chiffre d'affaires du Groupe s'élève à 7,6 ME, en progression de 59% par rapport au premier semestre 2020. Le Groupe a réalisé un excellent deuxième trimestre 2021, porté notamment par les ventes de stations destinées au déploiement du réseau Helium : +79% par rapport à un 2ème trimestre de l'exercice 2020 particulièrement affecté par les effets de la crise sanitaire et +11% par rapport au 2ème trimestre de l'exercice 2019.

L'amélioration de l'activité constatée au premier trimestre s'est confirmée au cours du deuxième trimestre.

Perspectives 2021

Depuis le début de l'année la dynamique de croissance se poursuit et le carnet de commandes est toujours très bien orienté. Il permet à Kerlink d'aborder la fin de l'exercice avec confiance malgré la prudence imposée par l'évolution de la situation sanitaire et les tensions persistantes sur les délais et les prix d'approvisionnement de certains composants électroniques. La situation financière du Groupe, renforcée grâce à une levée de fonds qui a rencontré un vif succès en avril dernier, a permis à Kerlink de compléter sa capacité industrielle pour les prochains mois et de faire face à une demande d'équipements croissante.