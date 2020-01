Kerlink ajoute IoTdc à la liste de ses distributeurs de solutions IoT

(Boursier.com) — Kerlink, spécialiste des solutions dédiées à l'Internet des Objets (IoT), annonce aujourd'hui son expansion en Afrique du Sud et un accord de distribution avec IoTdc, distributeur d'équipements connectés et d'applications liées à l'IoT dans ce pays.

Kerlink, un des principaux fournisseurs mondiaux de solutions pour la conception, le déploiement et l'exploitation de réseaux LoRaWAN publics et privés, propose un portefeuille complet de produits comprenant des équipements réseau de qualité industrielle, un coeur de réseau et des applicatifs d'exploitation et de gestion de premier plan, ainsi que des applications à valeur ajoutée.

Au service des intégrateurs de solutions, des revendeurs de solutions informatiques et des entreprises de télécommunications, IoTdc se concentre sur les secteurs verticaux tels que l'agriculture, l'exploitation minière, les villes intelligentes, les maisons intelligentes, le commerce de détail, la médecine, la construction ou l'industrie avec un portefeuille d'offres de matériel et de logiciels certifiés et packagés.

A l'instar de la propagation des réseaux IoT dans le monde, la région Moyen-Orient/Afrique devrait connaître une croissance du chiffre d'affaires du secteur qui devrait passer de 8,47 milliards de dollars US en 2019 à près de 18 milliards de dollars d'ici 2023, selon la société mondiale de recherche et de conseil en technologie International Data Corporation (IDC). Les quatre grands pays de la région, à savoir l'Afrique du Sud, l'Arabie Saoudite, la Turquie et les Émirats Arabes Unis seront les premiers à investir