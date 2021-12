Kerlink / Adeunis : Les "Wirnet Station" connectent des solutions innovantes à La Clusaz

(Boursier.com) — Kerlink , spécialiste des solutions dédiées à l'Internet des Objets (IoT), participe à l'essor de l'IoT, même en altitude, grâce à un réseau LoRaWAN déployé à La Clusaz, l'une des stations de ski les plus populaires des Alpes françaises. Accompagnée par Adeunis, partenaire de longue date de Kerlink, et API-K, La Clusaz est couverte en LoRaWAN grâce à une Wirnet Station de Kerlink, station outdoor robuste, performante et très fiable pour les réseaux IoT publics et privés.

Le réseau permet aux gestionnaires de la station de mieux superviser certaines installations, comme les remontées mécaniques et les systèmes de réfrigération dans les restaurants d'altitude pendant la basse saison, mais permet également de superviser l'occupation des cabines de téléphérique afin d'optimiser les plans d'intervention d'urgence. En plus d'améliorer l'efficacité opérationnelle, la solution déployée permet de renforcer la réactivité du personnel de la station aux besoins des visiteurs et d'assurer une expérience-client sûre et agréable.

Le réseau rend également possible l'atteinte des objectifs en matière de réduction des coûts de maintenance et de respect des règles de santé et de sécurité.