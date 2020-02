Kering : un courtier voit plus haut

Crédit photo © Gucci

(Boursier.com) — A l'image du marché, Kering est indécis en début de séance, en légère baisse autour des 579 euros. L'actualité autour du groupe de luxe est marquée par une note de Citi qui a revalorisé le dossier de 590 à 675 euros, affirmant que les arguments d'investissement en faveur de la société sont intacts. Si le courtier a revu ses estimations de revenus et de marges à la baisse pour les deux premiers trimestres de l'année afin de prendre en compte l'impact de l'épidémie de coronavirus sur la demande chinoise et mondiale de produits de luxe, le potentiel de croissance des ventes et des bénéfices est toujours intact. Citi est à l''achat' sur la valeur.