Kering : un analyste affiche sa confiance

(Boursier.com) — Kering avance timidement de 0,30% à 494,1 euros dans les premiers échanges de la semaine. Cowen a débuté le suivi du groupe de luxe avec un conseil 'surperformer' et une cible de 670 euros. Kering "pivote et optimise" son portefeuille de marques avec la même détermination et la même flexibilité qu'une startup, affirme l'analyste. Il ajoute que Kering propose une "nouvelle approche" du luxe, parallèlement à un "héritage intemporel". La reconstruction de la marque Gucci est la clé du dossier d'investissement, et Cowen est convaincu de la capacité de Kering à le faire grâce à une forte affinité avec la marque et à des réponses prometteuses aux nouvelles lignes de sacs à main. Le broker modélise 125 points de base d'amélioration de la marge d'Ebit de Gucci, conduisant à une estimation de BPA pour l'exercice 2024 supérieure au consensus.