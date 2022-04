Kering signe une charte pour l'insertion avec le Ministère du Travail

(Boursier.com) — Kering et le Ministère du Travail, de l'Emploi et de l'Insertion ont signé, le 19 avril, une charte de partenariat pour l'insertion des jeunes, des personnes vulnérables ou en situation de handicap afin de les accompagner sur le marché du travail.

A travers cette charte et les engagements de longue date du Groupe en matière d'insertion, Kering aspire à rester un employeur de choix, et continue à promouvoir la diversité et l'inclusion à tous les niveaux de son organisation. Avec la signature de cette convention, Kering renforce son soutien au mouvement "Les entreprises s'engagent", dans l'objectif de pérenniser le lien entre l'État et l'Entreprise en faveur de l'emploi de tous les publics.

Le partenariat s'articule autour de trois engagements principaux : 1 jeune 1 solution ; 1 jeune 1 mentor ; insertion.

Dans le cadre de son engagement 1 jeune 1 solution, Kering s'engage à recruter des jeunes en contrats à durée indéterminée (CDI) et en contrats à durée déterminée (CDD) avec une attention particulière portée aux jeunes issus des quartiers prioritaires de la politique de la ville, ainsi qu'aux jeunes en situation de handicap. Par ailleurs, le Groupe s'engage à recruter sur tous ses métiers des jeunes en contrat d'alternance et à proposer des stages à des jeunes issus des quartiers prioritaires de la politique de la ville, ainsi qu'à des jeunes en situation de handicap.

Dans le cadre de son engagement 1 jeune 1 mentor, Kering s'engage à continuer à accompagner les jeunes issus du collège, du lycée et en université, par le biais de tutorats portés par des salariés volontaires à tous les niveaux de responsabilité.

Dans le cadre de son engagement d'insertion, Kering contribue à l'insertion des jeunes grâce au soutien apporté à diverses associations, via des activités d'accompagnement.