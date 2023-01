Kering : Sabato De Sarno, un bon choix pour Gucci ?

(Boursier.com) — Dans un marché légèrement baissier en ce début de semaine, Kering pointe en léger repli de 0,5% à 555,2 euros. Après des semaines d'intenses spéculations, le groupe de luxe a finalement annoncé l'arrivée de Sabato De Sarno en tant que de Directeur de la Création de la Maison Gucci. Sabato De Sarno présentera sa première collection lors de la Fashion Week Femme de Milan en septembre 2023. Sabato De Sarno a commencé sa carrière chez Prada en 2005, puis a évolué chez Dolce & Gabbana avant de rejoindre Valentino en 2009. Il y a occupé des responsabilités de plus en plus importantes jusqu'à devenir Directeur de la Mode, supervisant les collections homme et femme.

Selon Bryan Garnier, le rôle de Sabato De Sarno sera d'élever le positionnement de la marque et d'être plus intemporel, ce qui est l'objectif ultime de François-Henri Pinault pour la marque italienne emblématique. Le broker est à l''achat' sur le titre mais continue à privilégier LVMH, Richemont et Hermès.

Gucci a besoin d'une nouvelle vision créative pour retrouver son mojo et rattraper le terrain perd sur les autres méga-marques de luxe au cours des trois dernières années, détaille Stifel. Cette annonce met fin à une période de spéculation intense depuis le départ d'Alessandro Michele et devrait être progressivement positive pour le titre, car M.De Sarno possède une vaste expérience en prêt-à-porter dans trois grandes maisons de couture italiennes. La décision de Kering/Gucci de ne pas choisir un célèbre directeur créatif déjà établi semble conforme aux tendances récentes de l'industrie et aux antécédents de Kering, tout en étant cohérente avec les messages entendus de la société sur ses plans pour relancer la croissance de Gucci, souligne le broker. Alors que le groupe publiera ses résultats 2022 le 15 février, la réouverture de la Chine, la valorisation et les faibles attentes peuvent apporter un certain soutien au titre en attendant la première collection de M.De Sarno, estime Stifel, à l''achat' sur le dossier.

Pour Oddo BHF ('neutre'), ce choix est plutôt cohérent mais il n'offre pas de garanties. En premier lieu, un choix externe était attendu pour donner un nouvel élan à la marque en mal de momentum à ce stade. D'autre part, la connotation Valentino/vêtement véhiculée par S. De Sarno correspond bien au repositionnement de Gucci souhaité par le management de Kering (élévation de la marque) : quoique de taille toujours modeste, la marque fondée par Valentino Garavani a su sur la période récente conjuguer un positionnement glamour/prestige reconnu et centré sur le look avec un certain succès commercial. Enfin, le créateur retenu est italien et a travaillé au sein des plus grandes marques du pays, il ne peut qu'en être plus sensible à l'héritage créatif de la marque florentine, sur laquelle elle est censée s'appuyer plus à l'avenir pour dynamiser ses collections permanentes.

Il n'en reste pas moins que ce choix pose deux questions : à retenir un designer qui venait de l'extérieur, pourquoi en avoir choisi un qui n'était pas parmi les créateurs les plus reconnus et qui offre donc moins de garanties ? (recruter le responsable créatif de Valentino aurait fait plus sens) ; son arrivée à la tête du studio peut-elle se faire sans frictions alors qu'on peut voir dans sa nomination un désaveu en creux des talents montants du studio de création Gucci actuel (lors des transitions créatives précédentes, le groupe avait misé sur des talents émergents mais issus de l'interne). Si la marque aspire à un fonctionnement plus réparti du processus de création - et moins dépendant d'un créateur unique - avec un rôle accru du merchandising dans la définition des collections permanentes, l'articulation d'un tel processus pourrait se révéler complexe... Au final, l'analyste ne pense pas que cette nomination change fondamentalement la perception du titre Kering à court terme et estime surtout que la tâche du redressement commercial de la marque pourrait rester de longue haleine...