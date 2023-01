Kering : Sabato De Sarno dirigera la création de la Maison Gucci

(Boursier.com) — Kering et Gucci annoncent l'arrivée de Sabato De Sarno en tant que de Directeur de la Création de la Maison Gucci. Sabato De Sarno présentera sa première collection lors de la Fashion Week Femme de Milan en septembre 2023.

Dans ses nouvelles fonctions, Sabato De Sarno dirigera le Studio de Création de la Maison et sera rattaché à Marco Bizzarri, Président-Directeur général de Gucci. Il aura la responsabilité de définir et d'exprimer la vision créative de la Maison à travers les collections femme, homme, maroquinerie, accessoires et lifestyle.

Sabato De Sarno débutera dans ses nouvelles responsabilités dès qu'il sera libéré des obligations liées à ses fonctions actuelles.

Sabato De Sarno a commencé sa carrière chez Prada en 2005, puis a évolué chez Dolce & Gabbana avant de rejoindre Valentino en 2009. Il y a occupé des responsabilités de plus en plus importantes jusqu'à devenir Directeur de la Mode, supervisant les collections homme et femme.

"Cent deux ans après l'ouverture par Guccio Gucci de sa première boutique à Florence, Gucci est l'une des maisons de Luxe les plus iconiques, éminentes et influentes dans le monde. Avec Sabato De Sarno à la Direction de la Création, nous sommes persuadés que Gucci continuera à influencer la mode et la culture, grâce à des produits et collections hautement désirables, et à apporter un regard singulier et contemporain au Luxe moderne", déclare François-Henri Pinault, Président-Directeur général de Kering.