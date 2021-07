Kering s'offre le Danois Lindberg

Crédit photo © Kering

(Boursier.com) — Kering Eyewear et la famille Lindberg ont conclu un accord en vue de l'acquisition par Kering Eyewear de 100% du capital de Lindberg. Fondée en 1969 au Danemark, Lindberg a pris une ampleur internationale sous la direction de son CEO Henrik Lindberg. La marque est aujourd'hui connue dans le monde entier pour ses montures optiques haut de gamme au design unique, ultra-légères et personnalisables, avec une spécialisation dans les montures en titane. Lindberg a bâti sa renommée sur son offre sur-mesure, adaptée aux attentes de ses clients grâce à une fabrication artisanale permettant des milliards de combinaisons et à un vaste choix de matériaux "allant du titane à l'acétate en passant par la corne de buffle, le bois ou les métaux précieux", indique Kering.

Lindberg a mis au point des procédés de fabrication innovants et des technologies brevetées, comme des montures hypoallergéniques, multi-ajustables et aux charnières dépourvues de vis, qui sont autant d'éléments distinctifs de la marque. "Véritable pionnier de son industrie, Lindberg bénéficie d'un positionnement de marché unique et allie une taille significative, une forte profitabilité et un important potentiel de croissance", juge le groupe.

Cette acquisition marque une étape majeure dans le développement de Kering Eyewear. Depuis son lancement en 2014, Kering Eyewear a déployé un modèle d'affaires innovant lui permettant d'atteindre une taille critique, avec un chiffre d'affaires pré-Covid d'environ 600 millions d'euros en 2019 (ventes aux distributeurs tiers). Cette opération renforcera encore le positionnement de Kering Eyewear en tant qu'acteur clé sur le segment des lunettes haut de gamme, grâce à l'addition d'une marque propre, dotée d'une grande légitimité sur les montures optiques, d'un savoir-faire unique et d'un service client d'excellence. Leur forte complémentarité permettra à Lindberg et Kering Eyewear de s'appuyer sur leurs forces respectives tout au long de la chaîne de valeur. Des synergies en matière de distribution et de couverture géographique, notamment, contribueront à renforcer le potentiel de développement de Kering Eyewear et à "accroître encore sa profitabilité".

L'opération, soumise à l'approbation des autorités de la concurrence compétentes, devrait être finalisée dans le courant du second semestre 2021.