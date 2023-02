Kering : retombe lourdement

(Boursier.com) — Kering retombe de 4% à 574,8 euros sur la place parisienne et ramène ses gains à un peu plus de 21% depuis le début de l'année. Le géant du luxe a annoncé vendredi la nomination de Raffaella Cornaggia à la tête de Kering Beauté. La création de cette division doit permettre à l'entreprise de soutenir Bottega Veneta, Balenciaga, Alexander McQueen, Pomellato et Qeelin dans le développement de cette catégorie qui constitue une extension naturelle de leur univers: "Kering est en effet convaincu de pouvoir créer de la valeur pour le Groupe et pour ses Maisons, en tirant parti de l'identité unique de chacune d'entre elles, en pleine cohérence avec leur stratégie et leur positionnement".

La nouvelle division beauté de Kering est une décision stratégiquement intelligente, même si elle n'aura pas beaucoup d'effet sur les chiffres des bénéfices du groupe français de sitôt, écrit Equita Sim cité par l'agence DJ. Cette décision était attendue et permettra une plus grande cohérence dans l'image de marque et le marketing, précise l'analyste.