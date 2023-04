Kering recule et souffre de la comparaison avec LVMH et Hermès

(Boursier.com) — Kering continue à souffrir de la comparaison avec LVMH et Hermès. Le titre du groupe de François-Henri Pinault recule de 2,4% à 571 euros ce mercredi après l'annonce d'une croissance organique de seulement 1% (+2,91% de consensus) au premier trimestre avec des revenus de 5,077 MdsE. La marque phare du groupe, Gucci, a réalisé des ventes de 2 616 millions d'euros, en hausse de 1% tant en données publiées que comparables, contre une hausse de 2,7% anticipée par le marché.

"La performance de Kering au premier trimestre demeure contrastée, comme nous l'avions anticipé", a commenté le PDG de Kering, François-Henri Pinault, tout en jugeant que "l'amélioration progressive de l'activité tout au long de la période est encourageante".

Si Yves Saint Laurent a vu ses ventes augmenter de 8% pendant les trois premiers mois de l'année, les autres marques de Kering ont souffert. C'est le cas en particulier de Balenciaga, dont les ventes ont baissé de 9% alors que la marque a subi le contre-coup d'une campagne de publicité qui a généré de fortes critiques aux Etats-Unis et au Royaume-Uni parce qu'elle mettait en scène des enfants.

"La dynamique du chiffre d'affaires de Kering continue d'être sensiblement inférieure à celle de ses rivaux français", affirme ainsi Stifel ('achat'). Malgré tout, les ventes en ligne avec les attentes peuvent suffire, étant donné que l'action se négocie sur des multiples relatifs déprimés par rapport à l'historique. D'autant que la configuration des 2e trimestre et second semestre pour Gucci semble plus favorable grâce à des bases de comparaisons déprimées en Chine.

Citi ('acheter') affirme de son côté que les ventes sont ressorties globalement conformes aux attentes et ne devraient pas modifier les estimations du consensus. "Nous restons constructifs sur le potentiel de redressement et la valeur cachée de Gucci à Saint-Laurent, en passant par Bottega Veneta et Balenciaga". AlphaValue ('réduire') se montre plus sceptique. Les performances du premier trimestre ont été mitigées et inférieures à la fois au consensus et aux attentes de l'analyste. La bonne dynamique en Europe de l'Ouest et la reprise progressive du marché chinois ont été compensées par la faiblesse en Amérique du Nord. Gucci et son nouveau directeur créatif De Sarno ont besoin de temps pour la transition mais l'écart avec les rivaux de Gucci pourrait, pendant ce temps, se creuser.

Invest Securities, enfin, a ajusté la mire de 569 à 575 euros en restant 'neutre'.