Kering : qui dit vrai ?

(Boursier.com) — Si les stratèges de Citigroup et de Bank of America 'surpondèrent' à nouveau le secteur du luxe qui a corrigé le tir récemment, affirmant qu'une opportunité d'achat se dessine après la chute de 20% depuis les plus hauts de l'année, d'autres sont encore prudents comme Bernstein qui vient d'abaisser sa recommandation sur Kering à "performance-marché", contre "surperformance", et ramène son objectif de cours de 582 à 492 euros. Pour RBC aussi, la fin d'un "supercycle" du luxe avec des taux de croissance "insoutenables", les pires vents contraires macroéconomiques depuis des décennies sont autant de raisons qui poussent à rester sur la défensive sur les valeurs du compartiment...

Les perspectives incertaines de l'économie chinoise - le moteur de croissance de l'industrie - associées aux risques liés à la nouvelle ère de taux d'intérêt plus élevés et plus longs, ont frappé le compartiment au cours des dernières semaines. Depuis un pic le 24 avril, les principales entreprises de l'indice MSCI Europe Textiles Apparel & Luxury Goods ont chuté entre 14% et 28%, et les valorisations de l'industrie sont désormais revenues à leur moyenne sur 10 ans, souligne 'Bloomberg'.

Trop tôt ?

Le retour à l'offensive de certains gérants de Wall Street signale cependant qu'à mesure que le monde s'adapte à la hausse des coûts d'emprunt et que les inquiétudes concernant la reprise économique de la Chine s'estompent, les fondamentaux de l'industrie du luxe justifient des valorisations plus élevées... "Le secteur semble survendu, d'autant plus que les principaux vents contraires - hausse des taux, ralentissement de la Chine - pourraient bientôt s'atténuer", indiquent ainsi les stratèges de Citi dirigés par l'agence. "Le sentiment positif et la surperformance antérieurs après la réouverture de la Chine se sont désormais dissipés, tandis que les fondamentaux restent stables".

Pour les équipes de BofA, même si la croissance mondiale va se détériorer, elle frappera plus durement d'autres segments du marché, car les actions du luxe intègrent déjà le recul à venir. "La récente sous-performance fait que la plupart des mauvaises nouvelles sont dans les cours", déclarent les stratèges dirigés par Sebastian Raedler. "En tant que secteur en croissance, la performance relative du luxe devrait bénéficier d'une nouvelle baisse des rendements obligataires réels, c'est-à-dire d'un taux d'actualisation plus faible".

La chute des actions du luxe cette année est similaire à celle de 2018, lorsque les investisseurs craignaient un resserrement des politiques des Banques centrales, tandis qu'une guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine menaçait la croissance. Bien que l'ampleur du repli soit inférieur à celui de l'ère Covid et de la déroute du début de 2022, le compartiment a atteint des niveaux de survente si l'on se base sur le RSI. Ces dernières années, cela a été le signe d'un rebond, rappelle l'agence...

Pas si vite !

Dans le clan des analystes plus prudents, concernant le numéro un mondial du secteur LVMH, RBC a abaissé sa cible de 890 à 810 euros, tandis qu'il a coupé son objectif sur Kering de 665 à 560 euros ('surpondérer').

Morgan Stanley avait auparavant réduit ses prévisions de bénéfices pour 2024 pour les entreprises de luxe européennes de 2 à 5%, alors que ses analystes s'attendent à un ralentissement de la demande, en particulier aux États-Unis et en Europe, la quasi-totalité de la croissance venant des ressortissants chinois...

"C'est notre première révision à la baisse des prévisions sectorielles depuis l'été 2020", écrivaient fin septembre les équipes de la banque US. Elles ont également réduit de 200 à 800 points de base leurs prévisions de croissance organique pour les 3ème et 4ème trimestres pour la plupart des entreprises, invoquant une demande plus faible. Morgan Stanley affirmait néanmoins que cela est désormais largement anticipé par les investisseurs.

Même en tenant compte de la baisse des bénéfices attendue pour 2024, la valorisation du secteur du luxe se rapproche du "territoire value" après la récente chute des marchés boursiers, selon Morgan Stanley. Le débat sur la normalisation de la demande dans le secteur devrait limiter toute revalorisation. Au niveau des valeurs, le broker avait abaissé la mire sur Hermès International ('pondération en ligne') de 2.080 à 2.000 euros, ramené sa cible sur Kering ('pondération en ligne') de 580 à 520 euros, et réduit son objectif sur LVMH ('surpondérer') de 1.020 à 900 euros.