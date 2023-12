Kering : quels catalyseurs ?

(Boursier.com) — En hausse de 0,6% à 401 euros, Kering surperforme légèrement le marché en matinée de ce mercredi. Parmi les derniers avis de brokers, Bernstein reste à 'performance de marché' sur le groupe de luxe, mais ramène sa cible de 492 à 436 euros. Stifel avait déjà dégradé le groupe à 'conserver' avec une cible coupée de 530 à 430 euros, tandis que 'affaiblissement de la demande dans le secteur depuis septembre devrait rendre plus difficile pour Gucci de parvenir simultanément à un redressement et à une élévation rapide de sa marque...

La stratégie d'élévation de la marque pour YSL, BV et Balenciaga améliorera à terme la valeur des marques dans l'ensemble du portefeuille de Kering, mais continuera à exercer une pression sur les volumes à un moment où le potentiel de gains significatifs en termes de mix-prix semble limité. Le titre semble devenu "bon marché", mais manque de catalyseurs pour une réévaluation, ce qui nécessitera davantage de patience des investisseurs si la situation actuelle au niveau de la demande de produits de luxe persiste en 2024, soulignait Stifel qui reste d'avis que le marché sous-estime ce que le portefeuille de Kering est capable de produire dans les 5 prochaines années, mais qu'il surestime probablement ce qu'il peut produire dans les 5 prochains mois, "étant donné l'environnement externe peu favorable qui rend les histoires de redressement/élévation de marques plus exposées à de nouvelles dégradations par le consensus".