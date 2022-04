Kering : publie un chiffre d'affaires trimestriel de 4,96 MdsE

(Boursier.com) — Le groupe de luxe Kering a affiché une croissance de son chiffre d'affaires au premier trimestre de 21% en données comparables à 4,96 MdsE, contre un consensus de place situé de 4,90 MdsE. Les performances de la griffe Saint Laurent et celles de Gucci, sa marque phare, en Amérique du Nord et en Europe, ont contribué à compenser les restrictions sanitaires en Chine.

Le chiffre d'affaires de Saint Laurent a ainsi grimpé de 37% en données comparables sur les trois premiers mois de l'année, alors que celui de Gucci, pénalisé par les mesures de confinement contre le COVID-19 en Chine, n'a progressé que de 13%.

François-Henri Pinault, Président-Directeur général du groupe Kering, commente : "Nous débutons 2022 avec un trimestre très solide dans un environnement plus incertain, notamment impacté depuis mars par les restrictions dues au Covid en Chine. Toutes nos Maisons enregistrent une croissance à deux chiffres sur le trimestre, avec des performances spectaculaires chez Saint Laurent, dans nos Autres Maisons, tout particulièrement Balenciaga, et chez Kering Eyewear. Le chiffre d'affaires de Bottega Veneta est en forte augmentation, sur des bases de comparaison élevées. La croissance de Gucci, très soutenue en Amérique du Nord et en Europe, est affectée par son exposition à la Chine, où nous renforçons son organisation pour capter tout le dynamisme de ce marché. Tout en restant attentifs aux conditions économiques et géopolitiques, nous investissons dans toutes nos marques, dont l'attractivité continuera à nourrir notre croissance et notre profitabilité. Enfin, je souhaite exprimer ma profonde sympathie, au nom de l'ensemble du Groupe, aux personnes dont la vie est affectée par la guerre en Ukraine."