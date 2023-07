Kering : prend 30% de Valentino

(Boursier.com) — Kering et Mayhoola annoncent avoir signé un accord engageant pour l'acquisition par Kering d'une participation de 30% dans Valentino pour un montant en numéraire de 1,7 MdE.

Cet accord comprend une option permettant à Kering d'acquérir 100% de la Maison de Couture au plus tard en 2028. L'opération s'inscrit dans le cadre d'un partenariat stratégique plus large entre Kering et Mayhoola, qui pourrait mener à une possible entrée de Mayhoola au capital de Kering.

Fondée à Rome en 1960 par Valentino Garavani, Valentino est l'une des Maisons de luxe italiennes les plus reconnues à l'échelle internationale. Maison de Couture forte d'un riche héritage, avec un positionnement de luxe haut de gamme qui puise ses racines dans la Haute Couture, et dotée d'un éventail de créations emblématiques, Valentino a développé une offre de prêt-à-porter, de maroquinerie et d'accessoires plébiscitée par une clientèle très fidèle et par les célébrités du monde entier.

Au travers de son réseau de 211 magasins dans plus de 25 pays, Valentino a réalisé un chiffre d'affaires de 1,4 MdE et un EBITDA récurrent de 350 ME en 2022.

Ce partenariat renforcera la stratégie d'élévation de la marque mise en oeuvre par le CEO de Valentino Jacopo Venturini, qui, soutenue par son actionnaire Mayhoola, en a fait l'une des maisons de luxe les plus admirées au monde.

Par cette opération, Kering deviendra un actionnaire de référence représenté au Conseil d'administration de Valentino. Mayhoola demeurera l'actionnaire majoritaire de Valentino avec 70% du capital et continuera de mettre en oeuvre la stratégie actuelle d'élévation de la marque.