Kering : plusieurs ajustements à l'approche des résultats...

(Boursier.com) — Kering suit le mouvement baissier du marché en ce milieu de semaine et retombe de 0,8% à 476,9 euros... L'actualité autour du groupe de luxe est marquée par plusieurs notes d'analystes. Oddo BHF a coupé sa cible de 588 à 522 euros afin de prendre en compte l'abaissement modéré de ses prévisions de résultats mais aussi et surtout les nouveaux paramètres de marché. Si le titre traite à des multiples PE et VE/EBIT faisant apparaître une décote proche de 35% par rapport à LVMH et supérieure aux niveaux observés sur la période récente (entre 25% et 30%), ce creusement récent de la décote reflète la prise en compte d'un risque plus fort sur Kering alors que le climat d'ensemble macroéconomique va se durcir et que la performance de Gucci en relatif au secteur ne montre pas, à ce stade, un redressement tangible. Ce mouvement paraît plutôt légitime et l'analyste préfère toujours Hermès et LVMH dans un tel contexte. Il reste ainsi 'neutre' sur Kering.

Stifel ne vise plus que 600 euros sur le propriétaire de Yves Saint Laurent, Bottega Veneta ou encore Balenciaga, contre 670 euros précédemment, mais reste néanmoins à 'acheter'. L'analyste prévoit une croissance organique à deux chiffres au troisième trimestre, mais s'attend à une configuration délicate sur la fin d'année pour Gucci qui n'aidera pas son conseil 'achat à court terme. Bien que Gucci soit encore en transition et demande de la patience aux investisseurs, les actions ne reflètent pas pleinement sa capacité bénéficiaire à long terme ainsi qu'un portefeuille de marques plus équilibré et plus solide, YSL étant en passe de devenir la prochaine méga-marque de luxe. À environ 13x le PE 2023 estimé, Stifel voit un potentiel de valeur substantiel pour les investisseurs à long terme...

