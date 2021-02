Kering : plus stable après la correction

(Boursier.com) — Kering se stabilise sur les 525 euros ce lundi après sa récente correction boursière. Comme anticipé après la publication de ses comptes trimestriels, le groupe a été secoué la semaine dernière en Bourse de Paris, la faute à une fin d'année 2020 décevante... Le groupe de luxe a vu ses ventes reculer de 5% en base comparable au cours des trois derniers mois de l'année, à 4 milliards d'euros, là où les analystes tablaient sur un repli limité à 0,8%.

Gucci, la marque phare de la société, a notamment accusé un repli de ses revenus de 10,3% (consensus de -7,3%) avec une baisse de -7,5% dans le réseau de magasins en propre. Bottega Veneta (+15,7%) et Yves Saint Laurent (+0,5%) se sont mieux comportés mais le consensus tablait sur des hausses plus marquées.

Les réactions d'analystes restent donc prudentes, à l'image de celle du Credit Suisse qui ne vise plus qu'un cours de 635 euros, contre 675 euros précédemment (avis à 'surperformer') et de Stifel Europe qui a réduit son objectif de cours de 690 à 670 euros en restant aussi à 'acheter'. Oddo BHF avait déjà ramené son cours cible à 563 euros en étant neutre sur le dossier. Morgan Stanley a souligné quant à lui que le manque à gagner chez Gucci venait entièrement du commerce de détail, une activité pénalisée par les fermetures de magasins dues aux restrictions mises en place pour faire face à la pandémie de coronavirus. Invest Securities avait pour sa part ajusté son objectif à 620 euros en restant à l'achat.

Dividende stable, à 8 euros par action

Sur l'ensemble de l'exercice, Kering a en revanche dépassé les attentes de la place avec un résultat opérationnel courant de 3,135 MdsE (4,78 MdsE en 2019 et 3,08 MdsE de consensus) pour un chiffre d'affaires de 13,10 MdsE, en recul de 17,5% en données publiées et de -16,4% en comparable. Le résultat net part du groupe récurrent s'inscrit à 1,972 MdE (3,21 MdsE en 2019). Le dividende ordinaire proposé est stable à 8 euros, également supérieur aux anticipations du marché.Le groupe n'a pas donné de prévisions chiffrées pour l'exercice 2021 mais se dit "confiant" dans son potentiel de croissance à moyen et long terme en dépit des incertitudes actuelles encore nombreuses...