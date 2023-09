Kering : plombé par un analyste

(Boursier.com) — Début de semaine difficile pour Kering qui cède 2,2% à 450,4 euros sur le marché parisien. La pression vendeuse sur le dossier est à relier à une note de BofA qui a abaissé sa recommandation à sous-performer' tout en ramenant son cours cible de 600 à 430 euros, soit l'objectif le plus bas parmi les analystes suivant le dossier.

Les analystes de la banque affirment que Kering pourrait souffrir plus que certains de ses pairs, car il est plus exposé aux clients les moins riches et les plus ambitieux. D'autant que Kering a sous-performé au début de la reprise auprès des consommateurs chinois. "Étant donné que cela sera le principal moteur des revenus du secteur l'année prochaine, nous craignons que cela crée un contexte difficile pour l'entreprise pour exécuter le redressement de la marque Gucci".

BofA continue de croire en l'attrait structurel du secteur du luxe et estime que le repli actuel pourrait être une opportunité, mais prévient qu'il n'y a " aucun catalyseur évident pour une réévaluation en dehors des nouvelles macroéconomiques positives en Chine ".