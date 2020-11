Kering : pause au sommet

(Boursier.com) — Kering campe sur les 621 euros ce mercredi, non loin de ses sommets atteints dernièrement en bourse de Paris, alors que l'ambiance s'est nettement détendue sur les marchés boursiers et dans le secteur du luxe depuis 10 jours au gré des annonces de prochains vaccins pour lutter contre l'épidémie de Covid-19. Rappelons que Kering a dévoilé une nette amélioration de son activité au troisième trimestre : Le chiffre d'affaires total est ressorti à 3,72 MdsE sur la période, en retrait de 4,3% en données publiées et de 1,2% en comparable, marquant un rebond significatif par rapport à la baisse de -43,5% en données publiées et de -43,7% en comparable au deuxième trimestre.

Kering a su tirer parti de la très forte croissance de certaines zones géographiques, notamment l'Amérique du Nord (+44,1%), soutenue par un rebond de la demande locale, et l'Asie-Pacifique (+18,5%), portée par une excellente dynamique en Chine continentale. Les performances en Europe de l'Ouest (-41%) et au Japon (-22,8%) sont toujours fortement impactées par l'interruption des flux touristiques.

Parmi les derniers avis de brokers, Oddo BHF a porté son objectif de cours de 499 à 603 euros ('neutre'). Crise ou pas, Invest Securities continue de penser que Kering a le portefeuille de marques et la stratégie ad-hoc (omnicanalité et interactions consommateurs/marques) pour extérioriser un potentiel de croissance in fine supérieur à ses pairs...