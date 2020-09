Kering : partenaire de la plateforme 'Your Friends in New York'

Kering : partenaire de la plateforme 'Your Friends in New York'









Crédit photo © Kering

(Boursier.com) — Kerby Jean-Raymond et Kering créent 'Your Friends in New York', une plateforme destinée à soutenir la prochaine génération d'innovateurs. 'Your Friends in New York' a vocation à combiner mode, musique, art, mécénat et bien-être pour former un écosystème de créativité qui réinvente la manière dont les consommateurs découvrent et interagissent avec les marques, y compris Pyer Moss, la marque créée par Kerby Jean-Raymond.

Kering soutient le projet en tant que partenaire afin d'être partie prenante de cette communauté dédiée aux nouveaux talents et à l'innovation. 'Your Friends in New York' (YFINY) est composée de plusieurs pôles, dont une activité d'événementiel et d'expériences, un programme de type incubateur, des initiatives de mécénat et un label de merchandising.

Conçu par Kerby Jean-Raymond, 'Your Friends in New York' a pris corps à la suite d'un rendez-vous avec François-Henri Pinault, Président-Directeur Général de Kering, en 2019. La plateforme devait initialement être lancée en mars 2020, mais l'annonce avait été suspendue compte tenu des conséquences de la pandémie mondiale de Covid-19.