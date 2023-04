Kering : nouvelle hausse à la veille de la présentation des revenus trimestriels

(Boursier.com) — Kering s'offre une cinquième séance consécutive dans le vert ce lundi avec un titre qui prend 0,6% à 581,5 euros. Le groupe de François-Henri Pinault dévoilera son chiffre d'affaires trimestriel demain. Le consensus 'Bloomberg' mise sur des revenus de 5,06 milliards d'euros avec une croissance organique de 2,91% avec une progression de 2,74% chez Gucci et de 8,88% chez Yves Saint laurent. La firme a indiqué tabler cette année sur une "trajectoire de croissance profitable" en dépit de la persistance d'incertitudes économiques et géopolitiques à court terme. Elle vise une génération de cash-flow élevée et une forte rentabilité de ses capitaux employés.