Kering : nouvel ajustement de broker

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Kering redonne 1,1% à 446,85 euros, alors que le groupe a réalisé une émission obligataire pour un montant total de 1,2 milliard d'euros se répartissant en une tranche de 600 millions d'euros à 3 ans assortie d'un coupon de 0,25% et d'une tranche de 600 millions d'euros à 8 ans assortie d'un coupon de 0,75%.

Cette émission s'inscrit dans le cadre de la gestion active de la liquidité du Groupe. Elle concourt à la diversification des sources de financement de Kering et à l'accroissement de la flexibilité financière du Groupe en permettant le refinancement de sa dette existante et l'allongement de la maturité des moyens de financement.

L'accueil très favorable de cette offre par les investisseurs obligataires confirme la confiance du marché dans la qualité du crédit du Groupe. La dette long terme du Groupe est notée " A-" par Standard & Poor's avec perspective stable. Parmi les derniers avis de brokers, Jefferies a malgré tout dégradé le groupe de luxe à 'conserver' avec un cours cible ajusté de 600 à 505 euros.