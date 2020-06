Kering : nominations au conseil d'administration

Crédit photo © Kering

(Boursier.com) — À l'occasion de l'Assemblée générale de Kering le 16 juin 2020, les actionnaires du Groupe ont approuvé les nominations de Madame Jean Liu, Monsieur Tidjane Thiam et de Madame Emma Watson en qualité d'Administrateurs, sur proposition du Conseil d'Administration réuni le 12 mars dernier. Emma Watson a également été désignée Présidente du Comité du Développement Durable du Conseil d'Administration, tandis que Tidjane Thiam a été désigné Président du Comité d'Audit.

L'expérience et les compétences variées et complémentaires de ces trois personnalités contribueront à enrichir la qualité des travaux du Conseil d'Administration. Celui-ci bénéficiera de leur apport à la réflexion sur la définition des orientations stratégiques du Groupe.

François-Henri Pinault, Président-Directeur général de Kering, a déclaré : "Je suis très heureux d'accueillir Jean Liu, Tidjane Thiam et Emma Watson au sein de notre Conseil d'Administration. Leurs connaissances et compétences respectives, la multiplicité de leurs parcours et de leurs points de vue seront des apports inestimables aux réflexions du Conseil d'Administration de Kering. L'intelligence collective issue de la diversité des opinions et la richesse apportée par des expériences différentes sont cruciales pour l'avenir de notre organisation, et je suis fier de pouvoir compter dans notre équipe des talents aussi exceptionnels."