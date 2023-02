Kering : les analystes ajustent le tir

(Boursier.com) — Kering termine la semaine en recul de 1% à 591 euros, alors que la fin d'exercice 2022 s'est avérée plus difficile que prévu. Sur le quatrième trimestre, le groupe de luxe a vu ses ventes reculer de 7% à données comparables, les restrictions sanitaires en Chine liées au Covid-19 ayant fortement pesé sur sa marque phare Gucci. Cette dernière a ainsi enregistré un repli de ses revenus de 14% (à données comparables) sur la période, les fermetures temporaires de magasins en raison de la politique "zéro-COVID" de Pékin ayant fortement pesé sur le réseau de boutiques en propre. Le marché tablait sur une baisse limitée à 9,92% chez Gucci et de 1,47% dans l'ensemble du groupe...

Gucci, principal centre de profit de l'entreprise, a vu ses ventes progresser de seulement 1% à données comparables sur l'ensemble de 2022, contre des hausses à deux chiffres pour les autres marques comme Yves Saint Laurent (+23%) et Bottega Veneta (+11%). Son résultat opérationnel courant a augmenté de seulement 0,5% à 3,73 milliards d'euros alors que celui de Yves Saint Laurent a bondi de 43% pour dépasser 1 MdE et que celui de Bottega Veneta a grimpé de 28% à 366 ME.

Les analystes ajustent le tir

Parmi les derniers avis de brokers, la Deutsche Bank a revalorisé le titre de 520 à 560 euros ('conserver'), RBC a porté son objectif de 625 à 700 euros ('surperformer'), le Credit Suisse a remonté sa cible de 670 à 770 euros ('surperformer'), Invest Securities a rehaussé le curseur de 524 à 569 euros ('neutre'), Stifel a revalorisé le titre de 600 à 635 euros ('achat'), enfin, Oddo BHF a revu son objectif de 522 à 568 euros en restant 'neutre'.

Pour 2023, le groupe table sur une "trajectoire de croissance profitable" en dépit de la persistance d'incertitudes économiques et géopolitiques à court terme. Il vise une génération de cash-flow élevée et une forte rentabilité de ses capitaux employés.

La croissance de Kering au quatrième trimestre a été plus faible que prévu, mais l'accent sera davantage mis sur le potentiel de redressement de la marque clé Gucci, estime ainsi RBC Capital. Selon le broker, le marché pourrait donc continuer "à regarder au-delà d'un T4 marqué par des vents contraires liés à la pandémie et vers une nouvelle direction artistique chez Gucci, qui a nommé le mois dernier un nouveau designer en chef"...