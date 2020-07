Kering : le résultat net concède 53%

(Boursier.com) — Chez Kering, le chiffre d'affaires au premier semestre est de 5.378,3 ME, en retrait de -29,6% en données publiées et de -30,1% en comparable.

Sur le deuxième trimestre, les revenus sont de 2.175 ME, soit -43,5% en données publiées et -43,7% en comparable...

Le résultat opérationnel courant s'élève à 952,4 ME, à -57,7% par rapport au premier semestre de l'année précédente.

Le résultat net part du Groupe s'établit à 272,6 ME, -53%.

La perte de chiffre d'affaires constatée au premier semestre 2020 ne devrait pas être compensée au second semestre. Dans ce contexte, Kering a mis en oeuvre toutes les mesures nécessaires pour adapter sa base de coûts et contenir le besoin en fonds de roulement, sans renoncer aux dépenses et investissements visant à protéger les positions de marché de ses marques...