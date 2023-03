Kering : le prix du luxe ?

(Boursier.com) — Kering reste stable à 577 euros ce vendredi, alors que les analystes continuent de refaire leurs comptes après que la fin d'exercice 2022 s'est avérée plus difficile que prévu... Jefferies a revalorisé le titre de 565 à 655 euros ('achat') et AlphaValue a remonté le curseur de 608 à 620 euros en conseillant d'accumuler' le dossier. Sur le quatrième trimestre, le groupe de luxe a vu ses ventes reculer de 7% à données comparables, les restrictions sanitaires en Chine liées au Covid-19 ayant fortement pesé sur sa marque phare Gucci... Cette dernière a ainsi enregistré un repli de ses revenus de 14% (à données comparables) sur la période, les fermetures temporaires de magasins en raison de la politique "zéro-COVID" de Pékin ayant fortement pesé sur le réseau de boutiques en propre. Le marché tablait sur une baisse limitée à 9,92% chez Gucci et de 1,47% dans l'ensemble du groupe...

Les analystes ajustent le tir

Pour 2023, le groupe table sur une "trajectoire de croissance profitable" en dépit de la persistance d'incertitudes économiques et géopolitiques à court terme. Il vise une génération de cash-flow élevée et une forte rentabilité de ses capitaux employés. Parmi les autres avis de brokers, Citi a revalorisé le dossier de 652 à 750 euros avec un avis à l'achat', tandis que Mediobanca avait auparavant dégradé le groupe de luxe à 'neutre' avec un cours de 700 euros en ligne de mire. "La croissance de Kering au quatrième trimestre a été plus faible que prévu, mais l'accent sera davantage mis sur le potentiel de redressement de la marque clé Gucci", a estimé ainsi RBC Capital. Selon le broker, le marché pourrait donc continuer "à regarder au-delà d'un T4 marqué par des vents contraires liés à la pandémie et vers une nouvelle direction artistique chez Gucci, qui a nommé le mois dernier un nouveau designer en chef".