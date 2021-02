Kering : Le dividende ordinaire proposé est stable à 8 euros



(Boursier.com) — Kering publie un Chiffre d'affaires du groupe de 13,10 MdsE, en recul de 17,5% en données publiées, -16,4% en comparable. Le Résultat opérationnel courant ressort à 3.135,2 ME et la Marge opérationnelle courante s'inscrit à 23,9%.

Le résultat net part du groupe est de 2.150,4 ME. Le résultat net part du groupe récurrent s'inscrit à 1.972,2 ME. Le dividende ordinaire proposé est stable à 8 euros.

L'activité du réseau de distribution en propre s'est inscrit en retrait de 15,9% en comparable sur l'année en raison des fermetures de magasins et de l'interruption des flux touristiques, avec une solide reprise de l'activité au deuxième semestre portée par l'Amérique du Nord et l'Asie-Pacifique. Le groupe souligne la poursuite de la forte accélération des ventes en ligne, à +67,5% sur l'ensemble de l'année. Ce canal a représenté 13% des ventes totales du réseau de distribution en propre. Les ventes dans le réseau Wholesale sont en recul de -17,4% en comparable.

François-Henri Pinault, Président-Directeur général, a déclaré : "Dans une année de bouleversements, Kering a fait preuve d'une grande résilience et d'une remarquable agilité. Nos ventes ont affiché une reprise encourageante au cours du second semestre ; nous avons protégé nos marges tout en continuant à investir dans nos Maisons et dans nos plateformes de croissance ; notre génération de cash-flow est restée élevée et nous avons encore consolidé la structure financière du Groupe. Cette année, nous avons eu particulièrement à coeur de veiller à la santé et à la sécurité de nos salariés et de nos clients. Je tiens à remercier tous les collaborateurs de Kering pour leur créativité et leur engagement. Je suis aussi très fier des actions de solidarité que le Groupe a mises en oeuvre dans ce contexte sans précédent. Plus que jamais, je suis convaincu que notre stratégie et notre modèle économique sont en totale adéquation avec les évolutions actuelles et futures du secteur du Luxe. Nous sortons renforcés de la crise et prêts à tirer parti de la reprise ; nous investissons résolument dans nos Maisons pour faire fructifier leur potentiel, et renouer avec notre trajectoire de croissance profitable".