Kering : le Chiffre d'affaires pointe en légère hausse à 5,077 MdsE

(Boursier.com) — Au premier trimestre 2023, le chiffre d'affaires du Groupe Kering a augmenté de 2% en données publiées et de +1% en comparable, à 5,077 MdsE, "avec une amélioration des tendances tout au long du trimestre".

Le chiffre d'affaires dans le réseau de magasins en propre, qui inclut l'e-commerce, est en hausse de +4% en comparable ; toutes les Maisons du Groupe y contribuent. La croissance est notamment portée par une bonne dynamique en Europe de l'Ouest et au Japon. L'Amérique du Nord est en retrait, tandis que l'Asie-Pacifique renoue avec la croissance grâce à la reprise

progressive du marché chinois.

Le chiffre d'affaires Wholesale et autres est en recul de -10% en comparable, alors que les Maisons du Groupe poursuivent la réduction du poids de ce canal.

"La performance de Kering au premier trimestre demeure contrastée, comme nous l'avions anticipé. L'amélioration progressive de l'activité tout au long de la période est encourageante et nous oeuvrons pour accroître la désirabilité de nos marques et développer leur visibilité sur les marchés clés. Les nombreuses initiatives de nos Maisons renforcent encore leur attractivité et leur exclusivité, et consolident les fondations d'une croissance rentable et durable" a commenté François-Henri Pinault, Président-Directeur général.