Kering : la prudence domine chez les analystes

(Boursier.com) — L 'actualité autour de Kering est marquée par plusieurs notes d'analystes ce lundi. Stifel reste à l''achat' sur le groupe de luxe mais demande aux investisseurs de se montrer patients. Les ventes du deuxième trimestre ne devraient pas permettre au titre de rebondir : Gucci devrait rester à la traîne du secteur en termes de reprise des ventes en Chine et la dynamique des parts de marché devrait également rester négative sur des marchés clés tels que la Corée, l'Europe et les États-Unis. Par conséquent, le broker ne voit pas Gucci réduire le différentiel de croissance avec les grands gagnants de l'industrie.

Bien qu'il puisse trouver meilleure fortune ailleurs dans le secteur avant les chiffres semestriels, le courtier reste positif sur l'action car il s'attend toujours à voir la croissance de Gucci s'accélérer au quatrième trimestre et l'attractivité de la marque s'améliorer grâce à sa nouvelle esthétique qui sera dévoilée en septembre. Le courtier réduit ses prévisions de marges pour Gucci, mais anticipe toujours des marges globalement stables réalisables en 2023 si la croissance s'accélère au second semestre. À 15 fois le PE 2023 sur ses nouveaux chiffres, le titre offre un potentiel de hausse substantiel aux opérateurs ayant un horizon d'investissement à plus long terme, avec Gucci à mi-chemin d'une année de transition. L'objectif est abaissé de 645 à 630 euros.

Oddo BHF conserve pour sa part une vision prudente sur les perspectives de redressement chez Gucci. Certes l'apport du nouveau styliste ne peut que contribuer à raviver l'attention portée à la marque et le retour à l'esthétique Tom Ford visible à travers les dernières collections (notamment le sac Blondie) paraît plutôt à propos mais l'analyste redoute qu'un retour à une dynamique de croissance durable soit difficile à concrétiser sans un changement plus profond impliquant une remise à plat stratégie/gestion de la marque/produits/points de vente. La difficulté de l'exercice n'est pas à banaliser au vu de la taille très importante des ventes totales de la marque, supérieures à 10 MdsE sur 2022.

Dans une perspective plus immédiate, on peut aussi se demander si la marque ne devra pas accélérer plus fort sur les dépenses visant à la soutenir ce qui induirait un recul plus visible de la marge, ajoute le broker. La situation de Gucci reste certes le sujet principal sur le titre mais on ne peut pas ne pas remarquer que la situation dans le reste du groupe est à présent moins favorable (redressement de Balenciaga à concrétiser, repositionnement nécessaire de Bottega Veneta en Chine, possible ralentissement plus net chez Saint Laurent historiquement dépendant des clientèles locales Europe et Amérique du Nord qui semblent désormais marquer le pas). Certes, le titre se traite maintenant avec une décote de grande ampleur par rapport à la référence secteur LVMH (environ 40% sur une base combinée PE et VE/EBIT) mais force est de reconnaître que sa perspective demeure incertaine. Le courtier reste ainsi 'neutre' sur la valeur avec un objectif légèrement abaissé de 506 à 498 euros pour refléter dans sa valorisation par DCF l'impact de la révision en baisse des prévisions de résultats.

Enfin, JP Morgan a ajusté sa cible de 610 à 600 euros tout en maintenant son conseil 'neutre'.