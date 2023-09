Kering : La Maison Alexander McQueen et Sarah Burton annoncent la fin de leur collaboration

(Boursier.com) — La Maison Alexander McQueen et sa Directrice artistique Sarah Burton annoncent aujourd'hui la fin de leur collaboration, après deux décennies.

Le défilé Printemps-Été 24, qui aura lieu à Paris en septembre, conclura un partenariat couronné de succès, débuté lorsque Sarah Burton est devenue Directrice de la création de la Maison de couture en mai 2010, après avoir travaillé aux côtés de Lee Alexander McQueen pendant plus de 14 ans.

Depuis son arrivée à la tête de la Maison, Sarah Burton a créé des collections saluées avec enthousiasme par la critique, s'imposant comme une créatrice reconnue. Au cours de ces 13 années, Sarah Burton a conduit la Maison de couture britannique vers de nouveaux sommets grâce à sa vision et à sa créativité exceptionnelles.

Gianfilippo Testa, Directeur général d'Alexander McQueen, a déclaré : "Nous souhaitons exprimer notre immense gratitude à Sarah pour sa contribution à un chapitre si important de l'histoire de la Maison Alexander McQueen. L'empreinte de Sarah sur les 26 dernières années laissera une trace indélébile."

François-Henri Pinault, Président-Directeur général de Kering, a ajouté : "Je suis immensément reconnaissant à Sarah, et je tiens à la remercier personnellement pour le travail qu'elle a accompli au cours des deux dernières décennies, d'abord aux côtés de Lee Alexander McQueen, où son rôle a été déterminant dans son succès, puis en tant que Directrice de la création depuis 2010. Grâce à son expérience, sa sensibilité et son talent, Sarah a continué à faire évoluer l'expression artistique de cette Maison emblématique. Elle a conservé et perpétué l'héritage de Lee, son souci du détail et sa vision unique, tout en y apportant sa touche personnelle et hautement créative."

Sarah Burton a commenté : "Je suis très fière de tout ce que j'ai réalisé et de mon incroyable équipe chez Alexander McQueen. Ils sont une famille pour moi, et ce fut ma maison au cours des 26 dernières années. Je veux remercier François Henri Pinault d'avoir cru en moi et de m'avoir offert cette opportunité exceptionnelle. Par-dessus tout, je tiens à remercier Lee Alexander McQueen. Il m'a tant appris, et je lui en suis éternellement reconnaissante. Je suis tournée vers l'avenir et impatiente d'ouvrir un nouveau chapitre, et je garderai ces moments précieux avec moi pour toujours."

Une nouvelle organisation créative pour la maison sera annoncée en temps voulu...