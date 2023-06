Kering : l'acquisition de Creed timidement saluée par le marché

(Boursier.com) — Kering progresse de 0,7% à 506 euros au lendemain de l'annonce de l'acquisition du parfumeur haut de gamme indépendant Creed auprès de fonds contrôlés par BlackRock Long Term Private Capital Europe et de Javier Ferrán, actuel Président de l'entreprise. La finalisation de la transaction, réalisée en numéraire mais dont le montant n'a pas été dévoilé, est attendue dans le courant du deuxième semestre 2023, sous réserve de son approbation par les autorités de la concurrence compétentes.

La société a l'intention de "débloquer" le potentiel de Creed, notamment en Chine et dans le travel retail, tout en élargissant le portefeuille de parfums féminins. Connue pour son parfum masculin Aventus, elle a généré un chiffre d'affaires annuel de plus de 250 millions d'euros au cours de son exercice clos le 31 mars 2023.

L'entreprise a décidé de devenir un acteur dans la Beauté en internalisant autant que possible la gestion de ses activités s'agissant des marques de luxe du groupe, explique Oddo BHF. Il est à même à ce stade de développer en direct la beauté pour Bottega Veneta, Balenciaga, Alexander McQueen, Pomellato et Qeelin. Le broker comprend que d'autres marques du groupe aujourd'hui sous licence pourraient les rejoindre mais cela ne devrait pas concerner encore Gucci pour plusieurs années (accord de licence avec Coty en cours) et il ne pense pas que Saint Laurent - dont la licence octroyée à L'Oréal court sur le très long terme - soit concernée in fine. Creed, qui dispose d'une activité totalement intégrée en parfums haut de gamme, a vocation à apporter une plateforme au groupe, des synergies étant prévues avec les activités beauté en devenir des marques mentionnées (sourcing des ingrédients, distribution).

In fine, l'analyste note que Kering avance de manière visible dans le développement d'une activité Beauté à travers cette opération, qui semble ressortir tout de même, selon ses calculs préliminaires, à un coût plutôt élevé. Cette direction stratégique reste d'une importance modeste à ce stade au vu de la taille du groupe. Le broker reste ainsi 'neutre' sur le titre avec une cible de 498 euros.

L'acquisition de Creed n'est pas une surprise étant donné le plan de croissance de Kering dans le secteur des cosmétiques et la nécessité de constituer une masse critique avant le retour probable de la licence Gucci en interne en 2028, explique de son côté Morgan Stanley.