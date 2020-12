Kering inaugure un nouveau centre opérationnel aux États-Unis

(Boursier.com) — Kering annonce l'ouverture de ses nouveaux bureaux aux États-Unis, à Wayne, dans le New Jersey. Ce complexe ultra-moderne remplace les anciennes installations du groupe à Secaucus et constitue le centre opérationnel de Kering en Amérique du Nord. Avec l'ouverture de bureaux à Wayne, Kering poursuit ses investissements stratégiques dans la région afin de répondre à la forte demande et à la croissance continue des activités de ses Maisons. Ces nouvelles installations permettront au groupe de mieux s'adapter aux évolutions stratégiques de ses marques, y compris en termes de croissance des volumes. Les bénéfices ainsi engendrés contribueront à renforcer le succès de Kering et ses Maisons pour les années à venir.

Les nouvelles technologies font partie intégrante de la conception architecturale du bâtiment, de façon à en garantir une grande fonctionnalité. Parmi les principales avancées du site de Wayne, un Tech Bar et un Retail Lab ont été conçus pour tester de nouvelles fonctionnalités pour les boutiques afin d'optimiser l'expérience digitale des clients.

Le développement durable étant au coeur de la stratégie de Kering, le nouveau centre bénéficie du niveau or de la certification LEED (Leadership in Energy and Environmental Design). Finalisé l'été dernier, ce projet de construction représente le deuxième plus grand complexe de la ville et s'inscrit dans une dynamique plus large de réaménagement de ses territoires.