Kering : Gucci particulièrement attendu

(Boursier.com) — Kering pointe en légère hausse à quelques heures de son point trimestriel. Les analystes attendent un chiffre d'affaires total 4,04 milliards d'euros, avec une croissance organique de 9,7%. Comme d'habitude, la performance de Gucci, le navire amiral du groupe de luxe, sera particulièrement surveillée (le consensus table sur une croissance interne de 9,3%). Les commentaires liés à la situation en Chine seront aussi scrutés de près alors que Gucci réalise près de la moitié de ses revenus en Asie.

Morgan Stanley estime qu'il est peu probable que l'amélioration en Europe ait entièrement compensé la décélération dans la région Asie-Pacifique alors que les ventes aux États-Unis sont probablement restées solides grâce aux effets de richesse (performance du marché boursier) tandis que les voyages internationaux ne sont pas encore revenus à la normale. Les ventes en Chine ont probablement souffert des restrictions liées aux virus, aux inondations et aux typhons. De plus, il est possible que les clients aient retardé leurs achats avant que Gucci ne lance la collection Aria le 18 septembre ; les ventes de Gucci dépendent particulièrement de la nouveauté.