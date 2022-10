Kering : Gucci ne rassure pas, le titre sous pression

(Boursier.com) — Kering recule de près de 4% à 451,9 euros au lendemain de son point trimestriel. Le groupe de luxe a dévoilé un chiffre d'affaires de 5,137 milliards d'euros, en croissance de +23% en données publiées et de +14% en comparable. Si la croissance ressort supérieure aux attentes des analystes, le marché retient davantage la 'nouvelle déception' du côté de Gucci, la marque phare de la société. Bien qu'en nette amélioration par rapport au trimestre précédent, la croissance organique de cette dernière s'est limitée à 9% sur le troisième trimestre, contre un consensus de 11%. Par ailleurs, les revenus organiques de Gucci en Chine ont diminué au cours du trimestre, a précisé Jean-Marc Duplaix, directeur financier de Kering. "L'objectif d'améliorer les performances de Gucci en Chine est un plan à long terme", a-t-il déclaré.

Gucci, principal centre de profit du groupe français, a fait l'objet d'un examen minutieux de la part du marché ces derniers mois car après des années de croissance exceptionnelle ses ventes ont été inférieures à celles de ses grands concurrents, tels que Louis Vuitton et Hermès.

La bonne nouvelle pour Kering vient de la forte dynamique de Yves Saint Laurent, dont le chiffre d'affaires a bondi de 30% en comparable. C'est plus du double de ce que les analystes attendaient. Lors de la conférence analyste suivant la publication, le dirigeant a précisé que la marque parisienne avait "une très bonne pénétration" auprès des clients locaux, citant notamment la popularité de son sac Icare.

Même si la croissance des ventes est légèrement supérieure aux attentes du marché (+12%), les investisseurs sont plus susceptibles de considérer le verre à moitié vide (mauvaise performance de Gucci) plutôt qu'à moitié plein (croissance exceptionnelle de Saint Laurent), explique Bryan Garnier. Le broker réitère néanmoins sa recommandation 'achat' compte tenu de la faible valorisation actuelle.

"Gucci reste dans une situation étrange alors qu'il cherche à redynamiser la marque, mais la Chine n'aide pas et cela ne changera pas de sitôt", affirme pour sa part Jefferies.

L'activité clé de Kering, Gucci, continue d'être en retrait au 3e trimestre, déclare Bernstein, l'attribuant principalement à la fatigue de la marque. Il ajoute que cela ne devrait pas être un problème pour le titre car les marques hors Gucci continuent de bien se porter. "Nous aimons être exposés à l'option qu'Alessandro Michele puisse trouver une nouvelle énergie créative, ou que la direction générale de Gucci injecte de nouveaux talents pour stimuler la créativité", ajoute le courtier, à 'surperformer'.

Gucci sous-performe ses "marques soeurs en Chine" et "une plus grande patience sera la clé pour évaluer le succès du nouveau chapitre de Gucci", note de son côté Citi. Les analystes devront probablement réduire leurs estimations du bénéfice d'exploitation cette année à la suite de cette publication, ajoute la banque : "compte tenu des ventes de Gucci et des prévisions révisées de marge opérationnelle pour Gucci au second semestre (maintenant attendues en baisse sur un an par rapport à stables), nous nous attendons à de faibles révisions à un chiffre au niveau du consensus EBIT 2022 ".

Les ressorts de la croissance de Gucci seraient-ils durablement altérés, s'interroge Invest Securities. La question devient lancinante au vu de la performance de la marque emblématique de Kering sur le trimestre. La forte progression des autres marques du groupe qui vaut compensation ne ferait-elle que souligner les faiblesses relatives de Gucci, reléguant au second plan l'exception YSL (+30%) probablement avec Christian Dior le meilleur performer du secteur de la Mode & Maroquinerie depuis la reprise post Covid ? La question mérite d'être posée, car même si la performance d'ensemble reste un cran sensiblement au-dessous de celle des pairs, elle reste satisfaisante et le levier opérationnel bien orienté. Et ce alors que la différence de traitement boursier qui est appliquée à la valeur semble surpondérer les problèmes de croissance rencontrés par Gucci. Si l'objectif de cours du broker pourrait justifier un passage à l'offensive, les conditions de faible visibilité qui entourent l'évolution chaotique des marchés financiers s'opposent à davantage de prise de risque dans un contexte d'évolution du coût du capital adverse et d'un momentum sectoriel proche d'un déclin.