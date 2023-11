Kering : grimpe, broker en renfort

(Boursier.com) — Dans les premières positions du CAC40, Kering s'adjuge 1,5% à 401,9 euros. Le flux acheteur sur le dossier est à relier à une note de la Deutsche Bank qui est passée à l''achat' sur le titre tout en remontant sa cible de 510 à 540 euros. Kering reste l'un des plus grands groupes de luxe au monde et la valeur la plus débattue du secteur. Alors que l'entreprise est actuellement en phase de redressement, le broker pense que le potentiel à moyen terme de la marque Gucci est largement sous-estimé. Malgré les difficultés macroéconomiques à court terme, il trouve le ratio rendement/risque à moyen terme attrayant pour l'investisseur qui sait se montrer patient.