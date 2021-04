Kering : forte hausse du chiffre d'affaires

Crédit photo © Kering

(Boursier.com) — Kering a réalisé au premier trimestre un CA de 3,89 milliards d'euros en hausse de 21,4% en données publiées. Le consensus FactSet était de 3,6 milliards d'euros sur la période. Le chiffre d'affaires augmente fortement au premier trimestre, à +25,8% en comparable. Par rapport au premier trimestre 2019, la progression s'établit à +5,5% à change constant.

La croissance a été portée de façon très équilibrée par les performances de l'ensemble des Maisons. Le chiffre d'affaires du réseau de boutiques en propre des Maisons de Luxe, dans une période toujours marquée par la fermeture d'une partie du réseau de distribution, est en croissance de +31,8% en comparable par rapport au premier trimestre 2020 et de +6,3% en comparable par rapport au premier trimestre 2019. La hausse des ventes est particulièrement soutenue par le dynamisme exceptionnel de l'Asie-Pacifique et de l'Amérique du Nord, respectivement en augmentation de +83% et de +46%. L'essor des ventes en ligne se poursuit, à +108% sur le trimestre, porté par l'ensemble des zones géographiques, l'e-commerce atteignant ainsi 14% des ventes en propre.

Les ventes dans le réseau Wholesale progressent de +8,9% en comparable au premier trimestre 2021, dans un contexte de rationalisation graduelle de ce canal de distribution.

"Kering a réalisé une très bonne performance au premier trimestre, avec un chiffre d'affaires qui dépasse les niveaux d'avant la pandémie. L'ensemble de nos Maisons contribue à ce rebond et nous sommes particulièrement satisfaits de la dynamique de Gucci, à l'heure où la Maison célèbre son centenaire. Si 2021 devrait encore être marquée par les effets de la crise sanitaire, la stratégie, le positionnement et la créativité de chacune de nos Maisons leur permettront d'exceller dans le contexte actuel", selon François-Henri Pinault, Président-Directeur général de Kering.

Au premier trimestre 2021, le chiffre d'affaires de Gucci s'élève à 2,167 MdsE, en hausse de +20,2% en données publiées et de +24,6% en comparable.

Yves Saint Laurent réalise un très bon début d'année, avec un chiffre d'affaires de 516,7 millions d'euros, en augmentation de +18,9% en données publiées et de +23,4% en comparable.

Bottega Veneta délivre un premier trimestre record avec un chiffre d'affaires qui s'établit à 328,2 millions d'euros, en hausse de +19,9% en données publiées et de +24,6% en comparable.

Le chiffre d'affaires des Autres Maisons du Groupe atteint 714,3 millions d'euros au premier trimestre, en augmentation de +29,1% en données publiées et de +33,1% en comparable.