Kering : forte croissance au 3e trimestre

(Boursier.com) — A 5,137 milliards d'euros, le chiffre d'affaires du Groupe Kering au 3e trimestre 2022 est en croissance de +23% en données publiées et de +14% en comparable par rapport au 3e trimestre 2021. Par rapport au 3e trimestre 2019, les ventes augmentent de +28% en comparable. Dans le réseau en propre, le chiffre d'affaires continue de progresser fortement avec une hausse de +19% en comparable.

Au 3e trimestre, le chiffre d'affaires de Gucci atteint 2,581 MdsE, une hausse de +18% en données publiées et de +9% en comparable. Yves Saint Laurent réalise un excellent 3e trimestre, avec un chiffre d'affaires de 916 millions d'euros, en augmentation de +40% en données publiées et de +30% en comparable. Le chiffre d'affaires de Bottega Veneta atteint 437 ME au 3e trimestre, à +20% en données publiées et +14% en comparable. Le 3e trimestre des Autres Maisons s'établit à 995 ME, en hausse de +17% en données publiées et de +13% en comparable. Le chiffre d'affaires du 3e trimestre de Kering Eyewear et Corporate s'élève à 253 ME, les ventes totales de Kering Eyewear atteignant 246 ME, en hausse de +23% en comparable.

Toutes les zones géographiques sont en croissance.