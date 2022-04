Kering : et maintnenant ?

(Boursier.com) — Kering campe sur les 506 euros ce mercredi, alors que contrairement à ses deux rivaux Hermès et LVMH, le groupe a déçu dernièrement concernant l'activité des trois premiers mois de l'année. C'est plus précisément la marque phare de la société Gucci qui n'a pas confirmé son excellente dynamique du dernier trimestre 2021 (+31%), particulièrement impactée depuis mars par les restrictions dues au Covid-19 en Chine qui se prolongent...

Sur le premier trimestre, Gucci a vu en effet sa croissance interne ralentir à 13,4%, là où le consensus de marché tablait sur +18,5%. Grâce au dynamisme des autres maisons (les ventes de la griffe Yves Saint Laurent ont progressé de 37,2% et celles de Bottega Veneta de 16,3%), Kering a enregistré une hausse de 21% de ses ventes globales au premier trimestre (en données comparables) à 4,96 milliards d'euros. Un niveau légèrement supérieur aux attentes des analystes.

Parmi les derniers avis, HSBC a dégradé le groupe de luxe à 'conserver' en visant un cours de 600 euros. "Ce trimestre est un "mauvais mélange" pour Kering, avec de belles performances chez les plus petites maisons YSL, Bottega Veneta, ainsi que chez les autres marques, mais un échec chez Gucci Retail, qui est le moteur de croissance de Kering", a estimé pour sa part Citi qui reste à l'achat. Le ton de la conférence qui a suivi était "prudent" pour le deuxième trimestre compte tenu des restrictions de Covid-19 en Chine et de l'absence d'engagement réel autour des prévisions de marge d'Ebit 2022 de Gucci...