Kering et l'Occitane s'associent pour soutenir la protection de la nature

(Boursier.com) — À l'occasion de la 15è Conférence des Parties (COP) de la Convention sur la biodiversité, qui se déroule à Montréal, le groupe de Luxe mondial KERING et la société de cosmétiques haut de gamme et durables Groupe L'OCCITANE annonceront leur partenariat pour créer le fonds Climate Fund for Nature.

Cette annonce interviendra le 13 décembre au début de la session de clôture du forum Business and Biodiversity, qui sera retransmise en direct à 9h CET/15h EST via le lien www.cbd.int/live/.

Ce fonds ambitieux mobilisera les ressources des secteurs du luxe et de la beauté afin de protéger et de restaurer la nature en mettant la priorité sur la promotion de l'indépendance des femmes. 140 millions d'euros ont déjà été engagés par les deux groupes avec un objectif total de 300 millions d'euros à terme. Le fonds sera ouvert à d'autres entreprises partenaires afin de permettre d'intensifier ses impacts positifs sur le terrain. Il sera géré par la société de gestion Mirova, filiale de Natixis Investment Managers dédiée à l'investissement responsable.

Alors que les pays et les entreprises renforcent leurs engagements dans la lutte contre les crises climatiques et les atteintes à la biodiversité, la nécessité d'accroître les financements et les investissements pour la protection de la nature est désormais reconnue par tous comme essentielle. À l'avenir, si le monde veut atteindre ses objectifs en matière de changement climatique, de biodiversité et de préservation des sols, les investissements dans les solutions fondées sur la nature doivent au moins tripler d'ici à 2030 et quadrupler d'ici à 20502. Cette accélération équivaudrait à un investissement total cumulé pouvant atteindre 10.000 milliards de dollars et à un rythme d'investissement annuel de 674 milliards de dollars.

Le Climate Fund for Nature initié par KERING et soutenu par le Groupe L'OCCITANE a vocation à mobiliser des capitaux importants en faveur de la protection et de la restauration de la nature. Il combine des engagements ambitieux, totalisant 140 millions d'euros déjà engagés sur un objectif total de 300 millions d'euros et s'appuiera sur l'expertise éprouvée de Mirova en matière de gestion de fonds dédiés au capital naturel.

Le véhicule d'investissement sera opérationnel au premier trimestre 2023. Avec l'objectif de soutenir des projets de haute qualité dédiés à la protection et à la restauration de la nature, le fonds soutiendra également les agriculteurs dans leur transition vers l'agriculture régénératrice, délivrera des crédits carbone et générera des co-bénéfices pour les communautés avec un accent particulier sur la promotion de l'indépendance des femmes.

Les projets éligibles seront principalement situés dans les pays où les investisseurs se procurent leurs principales matières premières. L'avancée des projets sera attentivement suivie afin de s'assurer qu'ils produisent des résultats mesurables pour la nature, le climat et les moyens de subsistance des populations.

Les projets soutenus devront également contribuer de manière significative à la promotion de l'indépendance des femmes, en comblant notamment les écarts existants en matière d'accès au financement, aux terres et à la formation. À cette fin, le fonds et Mirova collaboreront avec 2X Collaborative, un organisme intersectoriel mondial de promotion de l'investissement dans une optique de genre.

A l'occasion du lancement du fonds Climate Fund for Nature, Marie-Claire Daveu, Directrice du développement durable et des affaires institutionnelles de KERING, a commenté : "Le fonds Climate Fund for Nature offre l'opportunité aux secteurs du luxe et de la beauté de soutenir collectivement la restauration et la conservation de la biodiversité à grande échelle. KERING est fier de collaborer avec Mirova et d'accueillir le Groupe L'OCCITANE comme premier partenaire du fonds. Si nous voulons enrayer et inverser la perte de biodiversité d'ici 2030 et lutter contre le changement climatique, lui-même intrinsèquement lié à la nature, des mécanismes de financement innovants sont essentiels pour flécher les investissements indispensables vers des solutions fondées sur la nature. Nous invitons d'autres entreprises à rejoindre cette initiative ambitieuse afin de contribuer à un avenir favorable à la nature".