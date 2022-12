Kering et L'Occitane créent le fonds 'Climate Fund for Nature'

(Boursier.com) — A l'occasion de la 15è Conférence des Parties (COP) de la Convention sur la biodiversité, qui se déroule à Montréal, le groupe de Luxe mondial Kering et la société de cosmétiques haut de gamme et durables Groupe L'Occitane annonceront leur partenariat pour créer le fonds Climate Fund for Nature.

Cette annonce interviendra le 13 décembre au début de la session de clôture du forum Business and Biodiversity.

Ce fonds ambitieux mobilisera les ressources des secteurs du luxe et de la beauté afin de protéger et de restaurer la nature. Avec l'objectif de soutenir des projets de haute qualité dédiés à la protection et à la restauration de la nature, le fonds soutiendra également les agriculteurs dans leur transition vers l'agriculture régénératrice, délivrera des crédits carbone. Le fonds générera des co-bénéfices pour les communautés avec un accent particulier sur la promotion de l'indépendance des femmes.

Les projets éligibles seront principalement situés dans les pays où les investisseurs se procurent leurs principales matières premières. L'avancée des projets sera attentivement suivie afin de s'assurer qu'ils produisent des résultats mesurables pour la nature, le climat et les moyens de subsistance des populations.

Ainsi, 140 millions d'euros ont déjà été engagés par les deux groupes avec un objectif total de 300 ME à terme.

Le fonds sera ouvert à d'autres entreprises partenaires afin de permettre d'intensifier ses impacts positifs sur le terrain. Il sera géré par la société de gestion Mirova, filiale de Natixis Investment Managers dédiée à l'investissement responsable.

Le véhicule d'investissement sera opérationnel au premier trimestre 2023.