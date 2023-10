Kering : encore sous pression

(Boursier.com) — Kering perd encore 2% à 385 euros ce jeudi, alors que le propriétaire de Gucci continue de souffrir de la comparaison avec Hermès... Le groupe a enregistré un chiffre d'affaires de 4,5 milliards d'euros sur le T3, en baisse de 13% en données publiées et de -9% en comparable. Gucci a réalisé des revenus de 2,2 MdsE, soit -7% en comparable, là où le consensus tablait sur un repli de 6,2%.

Les performances de Kering sont à la traîne de celles de ses concurrents, alors que le groupe contrôlé par la famille Pinault fait face à des changements de gestion et de création chez Gucci. La marque, qui génère environ les 2/3 du résultat opérationnel de Kering, a remplacé son DG et son directeur artistique l'année dernière. Parmi les autres marques de Kering, les ventes comparables d'Yves Saint Laurent ont chuté de 12%, tandis que celles des autres maisons - dont la plus grande marque est Balenciaga - ont chuté de 15%, toutes deux manquant les estimations des analystes.

Au-delà de la dégradation des conditions macroéconomiques, les performances de la société reflètent la décision de Kering d'internaliser la distribution en réduisant la vente en gros afin de limiter les promotions et de faire monter ses marques en gamme, a déclaré Jean-Marc Duplaix, directeur général adjoint. Le dirigeant a souligné que la marge opérationnelle de Gucci se contracterait probablement d'environ 200 points de base en 2023. Et la société a déclaré que les investisseurs "ne devraient pas non plus s'attendre à une quelconque amélioration" de la marge pour 2024.

Brokers prudents

Parmi les derniers avis de brokers, Citi reste à l'achat sur Kering avec un objectif ajusté de 617 à 559 euros et revoit ses attentes à la baisse, tandis que les premiers signes de la "renaissance" de Gucci pourraient être retardés compte tenu des environnements macro et géopolitiques de plus en plus incertains... Néanmoins, Kering a "démontré sa capacité à exécuter divers redressements de marque" et à "élever des talents créatifs relativement inconnus".

Jefferies affirme de son côté que les ventes au troisième trimestre ont été aussi difficiles qu'on le craignait, ce qui suggère que le taux de perte de part de marché est probablement inchangé. Alors que la marge annuelle de Gucci diminuera d'environ 200 points de base, la "pression est plus forte" ailleurs.

La SG a par ailleurs dégradé le titre à 'conserver' en visant 430 euros, tandis que Bryan Garnier maintient son avis 'achat' avec une cible de 650 euros. Avec un 'raté' des ventes de 3 marques sur 4 de Kering, cela marque un nouveau trimestre décevant pour Kering, alors que le groupe peine à faire face à la normalisation de la demande de luxe. Le broker reste principalement à l''achat' sur le titre en raison d'une valorisation attractive, même s'il privilégie clairement LVMH et Hermès...