Kering : encore du rouge !

(Boursier.com) — La série négative se poursuit pour Kering qui perd encore 2,7% à 530,7 euros et aligne une cinquième séance consécutive dans le rouge. Malgré les bonnes nouvelles en provenance de Chine, le titre du groupe de luxe est victime d'une note d'UBS qui a dégradé à 'neutre' sa recommandation sur la valeur avec un objectif ajusté de 575 à 572 euros. Le courtier affirme que l'incertitude liée à la transition au niveau de la direction artistique chez Gucci et la récente controverse de campagne chez Balenciaga présentent un risque à court terme pour les bénéfices. Si l'analyste estime que la direction a pris la bonne décision d'ouvrir un nouveau chapitre chez Gucci, ces transitions sont généralement associées à une disruption des ventes à court terme et à des réinvestissements nécessaires qui pourraient limiter toute dynamique positive des bénéfices par rapport aux pairs.