Kering : encore des atouts

(Boursier.com) — Kering grimpe encore de près de 1% à 414 euros ce mercredi, alors que Citigroup reste à l'achat sur le groupe de luxe avec un objectif de cours ajusté à 525 euros. HSBC conserve de son côté le dossier avec un objectif qui passe de 420 à 440 euros et RBC Capital est à 'surperformance', mais avec un objectif ajusté de 500 à 480 euros... Après avoir publié un repli limité de 4% de son chiffre d'affaires au quatrième trimestre en données comparables et prévenu d'un repli de son résultat opérationnel courant en 2024 en raison des investissements consacrés à relancer ses ventes, le groupe Kering a publié sur 2023 un résultat opérationnel courant de 4,746 Milliards d'euros, en repli de 15%. Le Résultat net part du Groupe s'est inscrit à 2,983 MdsE. Le dividende ordinaire proposé est de 14 euros par action...

Au-delà d'un marché mondial plus difficile, Kering doit faire face au ralentissement de sa marque phare Gucci, qui représente la moitié de son chiffre d'affaires. Au quatrième trimestre, les ventes de Gucci ont ainsi reculé de 4% en données comparables, après un repli de 7% au trimestre précédent... Les ventes des autres marques Yves Saint Laurent (-5%) et Bottega Veneta (-4%) ont également baissé mais de façon moins marquée qu'au troisième trimestre.

L'activité est ressortie en croissance en Asie-Pacifique et au Japon et les tendances en Europe de l'Ouest et en Amérique du Nord "s'améliorent séquentiellement", a encore souligné Kering.

Pour 2024, le groupe de luxe dit vouloir "privilégier les dépenses et investissements nécessaires à la croissance à long terme de ses marques, tout en restant vigilant sur sa structure de coûts"..."Dans un contexte où la croissance du secteur devrait continuer à se normaliser, l'impact de cette stratégie d'investissement pèsera sur le résultat opérationnel courant annuel du groupe, qui devrait s'afficher en retrait par rapport au niveau publié en 2023, particulièrement au premier semestre", a prévenu le groupe Kering.

Rassuré ?

Pour un grand broker de la place, le recul du quatrième trimestre est nettement moins important que celui observé le trimestre précédent (-9%) à la faveur notamment d'une amélioration séquentielle en Amérique du Nord et en Europe de l'Ouest... AlphaValue est ainsi à l'achat sur Kering avec un objectif de cours relevé de 514 à 519 euros, tandis que JP Morgan reste 'neutre' avec un objectif ajusté à 425 euros.

"Gucci n'est pas moins performant que prévu, ce qui est un soulagement", observe RBC, et ce malgré le ralentissement de la demande en Europe et aux Etats-Unis et la reprise toujours poussive en Chine...

Concernant Gucci toujours, l'accueil réservé aux collections de Sabato de Sarno est "définitivement très encourageant", a déclaré le directeur général adjoint du groupe de luxe Jean-Marc Duplaix. "Si la direction a annoncé une nouvelle détérioration du résultat d'exploitation, nous ne pensons pas qu'il s'agisse d'une surprise compte tenu de l'environnement macroéconomique et de la nécessité de continuer à soutenir le repositionnement de la marque Gucci", avait conclu Barclays.