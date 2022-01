Kering : en tête du CAC40

(Boursier.com) — En tête d'un CAC40 très incertain dans les premiers échanges, Kering progresse de 1,8% à 730 euros. Le groupe de François-Henri Pinault bénéficie d'une note d'UBS qui a relevé à 'acheter' son opinion sur le dossier. L'année à venir verra un "élargissement continu de la performance" pour les valeurs de luxe européennes, marqué par un retour aux fondamentaux, avec pour certaines d'entre elles une dynamique positive des bénéfices, selon UBS. Le "cercle vertueux prix / désirabilité des marques" sera probablement le thème clé qui déterminera les bénéfices et la performance des actions dans un environnement plus inflationniste, écrit l'analyste. Dans ce contexte, les investisseurs devront se montrer "encore plus sélectifs après une reprise généralisée en 2021, qui a profité à pratiquement tous".