Kering échappe au rebond après une dégradation de Barclays

(Boursier.com) — A contre-courant, Kering cède 1,1% à 467,8 euros à l'ouverture du marché parisien. Il faut dire que Barclays a dégradé le titre du groupe de luxe à 'pondération en ligne' avec un objectif coupé de 800 à 555 euros. Le courtier se dit surpris par "l'ampleur" de la faiblesse de Gucci en Chine : "nos vérifications des canaux et nos discussions avec des initiés de l'industrie lors de notre voyage en Chine ont indiqué que Gucci n'est plus perçue comme l'une des marques les plus désirables et pourrait avoir un problème de positionnement". Le profil de l'entreprise de luxe pourrait également en faire une action moins résistante en cas de ralentissement économique, ajoute l'analyste, qui voit peu de catalyseurs à court terme.