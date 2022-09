Kering : du mieux pour terminer la semaine

(Boursier.com) — Fin de semaine au rebond pour le compartiment du luxe à Paris ce vendredi, au lendemain de la hausse des taux de la BCE... Kering grimpe de 1,5% à 523 euros avec un avis de Barclays qui a remonté le curseur de 773 à 800 euros avec une recommandation à 'surpondérer'. Credit Suisse reste de son côté à 'surperformer' et un objectif de cours de 825 euros. Le chiffre d'affaires du groupe de luxe au premier semestre est ressorti en croissance de 23% en données publiées et de +16% en comparable par rapport au premier semestre 2021.

Il s'est inscrit également en forte hausse par rapport au premier semestre 2019, à +28% en comparable.

Au deuxième trimestre 2022, les ventes ont augmenté de 20% en données publiées et de +12% en comparable.

Le résultat opérationnel courant a progressé de 26% sur le semestre, grâce à la contribution de chacune des Maisons. La marge opérationnelle courante s'est établie à 28,4%, soit une hausse de 60 points de base par rapport au premier semestre 2021. Le résultat net part du groupe a atteint ainsi un niveau record de 1.988 ME, en croissance de +34%. Le cash-flow libre opérationnel se situe à plus de 2 MdsE.

Au 30 juin 2022, Kering affichait un endettement financier net de 942 ME.