Kering : du luxe à un prix redevenu plus abordable !

(Boursier.com) — Kering campe à 422 euros ce vendredi, alors que Stifel reste à l'achat sur le groupe de luxe, mais ramène son objectif de cours de 625 à 560 euros. Si les stratèges de Citigroup et de Bank of America 'surpondèrent' à nouveau le secteur du luxe qui a corrigé le tir récemment, affirmant qu'une opportunité d'achat se dessine après la chute de 20% depuis les plus hauts de l'année, d'autres sont encore prudents comme Bernstein qui vient d'abaisser sa recommandation sur Kering à "performance-marché", contre "surperformance", et a ramené son objectif de cours de 582 à 492 euros. Pour RBC aussi, la fin d'un "supercycle" du luxe avec des taux de croissance "insoutenables", les pires vents contraires macroéconomiques depuis des décennies sont autant de raisons qui poussent à rester sur la défensive sur les valeurs du compartiment...

De son côté, BNP Paribas Exane reste à 'surperformance' sur Kering, mais a abaissé son objectif de cours de 630 à 585 euros et JP Morgan reste 'neutre' avec un cours cible ajusté de 600 à 575 euros. Les perspectives incertaines de l'économie chinoise - le moteur de croissance de l'industrie - associées aux risques liés à la nouvelle ère de taux d'intérêt plus élevés et plus longs, ont frappé le compartiment au cours des dernières semaines. Depuis un pic le 24 avril, les principales entreprises de l'indice MSCI Europe Textiles Apparel & Luxury Goods ont chuté entre 15% et 30%, et les valorisations de l'industrie sont désormais revenues à leur moyenne sur 10 ans.

Pas si vite !

Même en tenant compte de la baisse des bénéfices attendue pour 2024, la valorisation du secteur du luxe se rapproche du "territoire value" après la récente chute des marchés boursiers, selon Morgan Stanley. Le débat sur la normalisation de la demande dans le secteur devrait toutefois limiter toute revalorisation.

Au niveau des valeurs, le broker avait abaissé la mire sur Hermès International ('pondération en ligne') de 2.080 à 2.000 euros, ramené sa cible sur Kering ('pondération en ligne') de 580 à 520 euros, et réduit son objectif sur LVMH ('surpondérer') de 1.020 à 900 euros.